مكاسب تفوق 6% لـ"جبل عمر" بعد صفقة المليار ريال

ارتفعت أسهم شركات البتروكيماويات في بداية تداولات، اليوم الأحد، في #سوق_الأسهم_السعودية، مدعومة بارتفاع أسعار النفط، حيث كانت مكاسب "كيان" الأبرز في القطاع بارتفاع 0.6%، وسط مكاسب لمؤشر "تاسي" بـ0.5% في بداية التداولات.

أما في قطاع التطوير العقاري، فقد قاد الارتفاعات سهم "جبل عمر" الذي يعد من بين الأفضل أداء اليوم، بارتفاع 6.1%، مدعوماً بإعلان الشركة التوصل لاتفاق مع "البلاد المالية" لبيع 90 وحدة سكنية بإجمالي 1.1 مليار ريال.

من ناحية أخرى، هبط مؤشر #سوق_دبي 0.2% مع انخفاض أسهم القطاع العقاري مثل "إعمار للتطوير"، بسبب مخاوف من تأثير الزيادة في المعروض من المنازل الجديدة على القطاع في الإمارة.