"المتكاملة القابضة" تبيع 40% باكتتاب خاص تمهيدا للإدراج

بدأت شركة #المتكاملة_القابضة، التابعة لمجموعة بودّي الكويتية، في تسويق اكتتاب ثانوي خاص عن طريق شركة الوطني للاستثمار، بحسب وثيقة اطلعت عليها "العربية".

وقالت الوثيقة الموجهة للمستثمرين إن شركة #المتكاملة ستبيع 40٪؜ من رأس المال تشكل 88 مليون سهم بسعر 730 فلسا للسهم، ما يعني وجود رأسمال سوقي يبلغ 160 مليون دينار، أي أن تقييم الشركة يتجاوز 500 مليون دولار.

وتوقعت الوثيقة إدراج الشركة في #بورصة_الكويت في أواخر شهر يونيو بعد الحصول على موافقة هيئة أسواق المال.

وأضافت أن الأرباح المتوقعة للشركة 72 فلسا للسهم الواحد لعام 2018 بنمو تقريبا 19%، ما يعني أن مكرر الربحية P/E للعام الحال عند 10.1 مرة.

ويبلغ الحد الأدنى للمساهمة بالاكتتاب بشراء 13.7 ألف سهم بقيمة 10 آلاف دينار.

وعرّفت الوثيقة الشركة بأنها "أكبر مشغل للرافعات في الشرق الأوسط، ثالث أكبر شركة بالعالم بالرافعات المتحركة".

وفي مقابلة لجريدة "الأنباء" الكويتية نشرت اليوم الأحد، توقع رئيس مجلس الإدارة جاسم مصطفى بودي أن تحقق الشركة أرباحا تصل إلى 15.8 مليون دينار على أن تواصل الشركة سياستها بتوزيع نصف الأرباح السنوية التي تحققها ما يجعل نصيب السهم الواحد من الأرباح 37 فلسا.



وكانت الشركة قد حققت 5 ملايين دينار أرباحا صافية في الربع الأول من العام 2018 بنمو سنوي 50.4%، عن نفس الفترة من العام الماضي وبلغت ربحية السهم الواحد 22.7 فلس.