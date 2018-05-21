إطفاء فتيل الحرب التجارية يهوي بالذهب

انخفضت أسعار #الذهب إلى أدنى مستوى لها في نحو خمسة أشهر، اليوم الاثنين، مع ارتفاع الدولار وانخفاض الطلب على الأصول الآمنة، بعد أن أعلن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين تجميد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1283.30 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:58 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس في وقت سابق 1281.76 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ 27 ديسمبر.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة تسليم يونيو بنسبة 0.7% إلى 1282.50 دولار للأوقية.

وقال نعيم أسلم، كبير محللي الأسواق لدى ثينك ماركتس: "أسعار الذهب تحت ضغط مع احتفاظ الدولار بقوته".

وارتفع #الدولار مقابل الين، وبلغ أعلى مستوياته في خمسة أشهر أمام سلة من العملات، بعد تصريحات منوتشين التي قلل فيها من شأن الخلاف التجاري مع الصين، ما عزز الإقبال على المخاطرة وسط آمال بانحسار التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

ويجعل صعود الدولار الذهب المقوم بالعملة الأميركية أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى. كما أن ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والتوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيرفع الفائدة مرة أخرى الشهر القادم، يحد من إقبال المستثمرين على المعدن الذي لا يدر عائداً.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.8% إلى 16.30 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.4% إلى 879 دولاراً للأوقية بعد أن سجل في وقت سابق أدنى مستوى له في خمسة أشهر عند 874 دولاراً للأوقية.

وارتفع البلاديوم 0.5% إلى 968.30 دولار للأوقية، بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى له في أسبوعين عند 960.22 دولار يوم الجمعة.