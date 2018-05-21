الإسترليني ينخفض لأدنى مستوى في 2018 مع صعود الدولار

انخفض الجنيه #الإسترليني لأدنى مستوى في خمسة أشهر، اليوم الاثنين، في وقت ارتفع #الدولار ويستعد المستثمرون لبيانات يمكن أن تحدد ما إذا كان بنك انجلترا المركزي سيرفع أسعار الفائدة هذا العام.

وكان ارتفاع عام للدولار وتضاؤل للتوقعات بأن أسعار الفائدة سترتفع، تسببا في أن يتخلى الإسترليني، أحد أفضل العملات الرئيسية أداءً، عن جميع المكاسب التي حققها في 2018.

وانخفض الإسترليني 0.5% إلى 1.3412 دولار، وهو أدنى مستوياته منذ 28 ديسمبر، في وقت ارتفع الدولار بفضل تقارير بأن الولايات المتحدة جمدت حربها التجارية مع الصين.

ومن المقرر صدور بيانات مهمة بشأن الاقتصاد البريطاني هذا الأسبوع، بما في ذلك التضخم والناتج المحلي الإجمالي، والتي ستخضع للتدقيق من قبل المستثمرين ليحددوا ما إذا كان #بنك_انجلترا قد يشدد السياسة النقدية في أغسطس.