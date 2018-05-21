الليرة التركية تهوي لمستوى قياسي جديد أمام الدولار

نزلت #الليرة_التركية إلى مستوى قياسي أمام الدولار الذي تجاوز 4.55 ليرة، اليوم الاثنين، متأثرة بارتفاع #العملة_الأميركية ومخاوف بشأن قدرة البنك المركزي على كبح معدل #التضخم القابع في خانة العشرات.

وخسرت الليرة نحو 16.5% منذ بداية العام، ما يجعلها واحدة من أسوأ عملات الأسواق الناشئة أداء. وتأثرت العملة التركية سلبا جراء مخاوف تتعلق بتأثير الرئيس رجب طيب أردوغان على #السياسة_النقدية.

وبلغت العملة التركية 4.5480 ليرة للدولار، بعدما لامست مستوى منخفضا جديدا عند 4.5693 ليرة.

ولامس الدولار أعلى مستوياته أمام سلة من العملات في نحو خمسة أشهر.

ويترقب المستثمرون ليروا ما إذا كان هبوط الليرة سيدفع البنك المركزي لاتخاذ إجراء مبكر ورفع أسعار الفائدة قبل اجتماعه التالي المقرر في السابع من يونيو/حزيران.