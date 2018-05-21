شركات العقارات تصعد ببورصة دبي مع قواعد الإقامة الجديدة

صعدت #أسهم_دبي إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين اليوم الاثنين مع تحسن المعنويات تجاه أسهم الشركات العقارية، بعد قرار حكومة الإمارات منح تأشيرات إقامة لمدة تصل إلى 10 أعوام لمستثمرين ومتخصصين.



وزاد سهم إعمار العقارية 2.9% وداماك 4.8% ليرتفع مؤشر دبي نحو 1% ، مسجلا أعلى مستوى فيما يزيد من أسبوعين عند 2947 نقطة.



وكان القطاع العقاري الضعيف في دبي أحد أسباب هبوط السوق هذا العام ونزل سهم إعمار العقارية نحو 17% منذ بداية العام.



وقالت مديرة الأسواق المالية لدى FFA ماري سالم إن التحرك الإماراتي "سيعزز بكل تأكيد أداء القطاع العقاري ويسهل على المستثمرين هناك، وخاصة مالكي العقارات".

تأثيرات إيجابية على عقارات الإمارات

ونوهت الحكومة بأن المستثمرين والمتخصصين في المجالات العلمية والتقنية والطبية والبحثية سيحصلون على تأشيرات إقامة في دولة الإمارات تصل مدتها إلى عشر سنوات. وستحصل أسر تلك الفئات من الأجانب على التأشيرة.



من جهته، اعتبر رئيس مجلس إدارة نخيل العقارية بدبي أن التغييرات في نظام تأشيرات الإقامة سيكون لها بدون شك تأثير إيجابي على اقتصاد الإمارات والقطاع العقاري على وجه الخصوص.





مؤشر أبوظبي

وفي أبوظبي، زاد المؤشر الرئيسي للبورصة 0.7 بالمئة، بدعم من ارتفاع سهم شركة اتصالات ذي الثقل 0.9 بالمئة. وتخلى سهم الدار العقارية، الذي ارتفع 1.4 بالمئة في التعاملات المبكرة بفضل التحرك بشأن تأشيرات الإقامة، عن جميع مكاسبه بفعل عمليات جني أرباح وأغلق مستقرا.



وأغلق المؤشر السعودي منخفضا 0.3 بالمئة، دون حاجز ثمانية آلاف نقطة، مع تراجع أسهم قطاعي الطاقة والقطاع الاستهلاكي.



وانخفضت أسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 0.3 بالمئة، مع اتجاه المستثمرين لجني الأرباح من بيع سهم شركة جبل عمر للتطوير الذي أغلق منخفضا 2.9 بالمئة.



وارتفع السهم 3.9% يوم الأحد بعد الإعلان عن اتفاق مع البلاد كابيتال لبيع 90 وحدة سكنية مقابل 1.1 مليار ريال (293 مليون دولار).

بورصة مصر

وأغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية مستقرا، ليتخلى عن مكاسبه المبكرة، في الوقت الذي أطلق قرار البنك المركزي بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير بعض الاهتمام بعمليات الشراء في التعاملات الصباحية.