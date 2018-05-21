ناسداك دبي تطلق عقوداً مستقبلية على أسهم شركات سعودية

تستعد بورصة #ناسداك_دبي لإطلاق عقود مستقبلية على أسهم شركات مدرجة في المملكة العربية السعودية.

وستمنح العقود المستقبلية المستثمرين أدوات تحوط جديدة لاتخاذ مراكز شرائية وبيعية بالنسبة لأسهم الشركات، وذلك في وقت يزيد فيه اهتمام المستثمرين الدوليين بسوق الأسهم السعودية على نحو متسارع.

وتشمل قائمة #الشركات_السعودية التي ستُطرح عليها العقود المستقبلية عدة قطاعات من بينها البتروكيماويات والعقارات والخدمات المصرفية والنقل.

وسيبدأ تداول #العقود_المستقبلية على منصة ناسداك دبي في الربع الثالث من السنة الجارية في تاريخ سيجري الإعلان عنه لاحقاً.

وارتفع المؤشر العام لسوق "تداول" للأسهم السعودية "تاسي" بنسبة 10% هذا العام، وتتجاوز القيمة السوقية الإجمالية للبورصة 1.9 تريليون ريال سعودي أو ما يعادل 507 مليارات دولار أميركي. وزادت قيمة التداول بنسبة 11% هذا العام لتبلغ 399 ريالا.

وأعلنت "فوتسي راسل" في مارس أنها ستقوم بضم #السوق_السعودي إلى مؤشر الأسواق الناشئة.

وكانت ناسداك دبي قد دشنت تداول العقود المستقبلية على أسهم الشركات المدرجة في الإمارات في سبتمبر 2016 حيث أُطلقت العقود المستقبلية للأسهم الفردية على سبع شركات مدرجة بدولة الإمارات. وزاد ذلك العدد من حينها إلى 17 شركة في فبراير 2018، كما أضافت البورصة عقودا مستقبلية على المؤشر العام لسوق دبي المالي ومؤشر سوق أبوظبي العام. وسيتم إضافة العقود المستقبلية على مؤشر الأسهم "إم إس سي آي" الإمارات قريباً بموجب اتفاقية ترخيص موقعة مع " إم إس سي آي".