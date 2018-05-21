"تداول": تطبيق آلية محدثة لتحديد سعري الافتتاح والإغلاق

أعلنت السوق المالية السعودية "#تداول"، أنه سيتم تطبيق آلية المزاد لحساب سعر الإغلاق بدلاً من آلية حساب المتوسط السعري لحجم التداول، إضافةً إلى تطوير آلية المزاد المتبعة حاليًّا لحساب سعر الافتتاح، ابتداءً من يوم الأحد 27 مايو 2018، وذلك للسوق الرئيسية ونمو- السوق الموازية.

وجاء تطبيق هذه الآلية سعيًا من "تداول" إلى حماية المستثمرين، وتحسين كفاءة السوق، وذلك تماشيًا مع أفضل الممارسات العالمية.

ونوهت "تداول" بأن آلية المزاد تساعد في تحديد قيمة أكثر دقة لسعر إغلاق الورقة المالية، وذلك عن طريق العرض والطلب عوضا عن المتوسط السعري المستخدم حاليا.

وسيتم تطبيق هذه الآلية من خلال إضافة فترة جديدة بعد فترة التداول تبدأ الساعة 3:00 مساء وتنتهي الساعة 3:10 مساء.

أما بالنسبة للتطوير الذي سيطبق على آلية تحديد سعر الافتتاح، فإنه سيمكن المستثمرين من الاطلاع على الأوامر المدخلة (أوامر سعر السوق) بكل شفافية وذلك من خلال عرضها في سجل الأوامر كأفضل عرض أو طلب.

وبذلك ستكون آلية المزاد هي الآلية المستخدمة في تحديد سعري الافتتاح والإغلاق للسوق الرئيسية و #نمو - السوق الموازية.