أسهم أوروبا تلامس أعلى مستوى منذ فبراير

لامست #الأسهم_الأوروبية أعلى مستوياتها منذ بداية فبراير، اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع أسهم شركات السيارات والبنوك، وتعافي أسهم إيطاليا من الخسائر التي تكبدتها أمس الاثنين بفعل مخاوف المستثمرين بشأن خطط إنفاق الحكومة الجديدة.

وزاد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% ليواصل المكاسب التي حققها أمس الاثنين، مع صعود أسهم شركات السيارات والقطاع المالي، في حين انخفضت أسهم شركات التعدين.

وكانت أسهم فولكسفاغن وبي.إم.دابليو ودايملر لإنتاج السيارات من بين أكبر الأسهم الداعمة لمؤشر ستوكس، إذ ارتفعت بنسب تتراوح بين 1 و1.6%، بعد أن ذكرت بلومبرغ أن الصين ستخفض الرسوم الجمركية على واردات السيارات بنسبة تتراوح بين 15 و25%.

كما ارتفع سهم فيات كرايسلر الإيطالية 1.2% ليساعد المؤشر الإيطالي على الارتفاع 0.6%. وما زال المستثمرون بانتظار التفاصيل النهائية لحكومة حزب حركة 5-نجوم وحزب الرابطة بعد أن اقترح الحزبان شخصية سياسية مبتدئة لتولي منصب رئيس الوزراء.

وهبط سهم إنمارسات 12.6% ليتذيل قائمة الأسهم على مؤشر ستوكس، بعد أن سمحت المنظمة البحرية الدولية لمنافستها إيريديوم بتقديم أنظمة السلامة البحرية، ما يهدد احتكار إنمارسات في مجال اتصالات الإغاثة البحرية.

وقفز سهم فيشر 8.8% بعد أن رفع يو.بي.إس تصنيفه للسهم إلى توصية "بالشراء".

وبحلول الساعة 08:05 بتوقيت غرينتش، ارتفع مؤشر داكس الألماني 0.08%، ومؤشر كاك 40 الفرنسي 0.02%. كما صعد مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.28%.