تداول تعتمد آلية المزاد لحساب سعر الإغلاق الأحد المقبل

قال محمد الرميح، مدير عام الإدارة العامة للأسواق في "تداول": "إنه سبق أن أعلنا في يناير 2018 عن عدة تطورات في #السوق_المالية_السعودية من ضمنها تعديل الآلية المتبعة لتحديد سعر أي افتتاح أو إغلاق للسوق، وتم تحديد تاريخ 27 مايو 2018 موعداً لبدء #تطبيق_آلية_المزاد لحساب سعر الإغلاق بدلاً من آلية المتوسط السعري لحجم التداول".

وأضاف أن الهدف من الآلية هو تعزيز #حماية_المستثمرين وتحسين كفاءة السوق، وذلك تماشيًا مع أفضل الممارسات العالمية من خلال تمكين العملاء من الوصول إلى قيم عادلة ودقيقة لأسعار الافتتاح والإغلاق، وسيرفع الشفافية في عرض الأسعار، بما يخلق بيئة جاذبة للمستثمر المحلي والأجنبي.

وأشار إلى أنه سيكون هناك تطوير بسيط في آلية المزاد المتبعة لحساب سعر الافتتاح بما يتماشى مع أفضل الممارسات المطبقة بالسوق العالمية والذي سيتم فيها إظهار أوامر السوق من دون سعر.

وأضاف "الآلية التي نستخدمها اليوم هو حساب سعر الإغلاق على أساس المعدل السعري في جميع الصفقات التي ستتم خلال آخر 15 دقيقة قبل إغلاق السوق وتقسم مجموع قيم جميع الصفقات على عدد الأسهم المتداولة في نفس الفترة، ويكون المعدل السعري هو سعر الإغلاق ويغلق السوق في تمام الساعة الثالثة مساء. أما الآلية المطورة سيكون هناك مزاد يبدأ الساعة 3:00 مساء وينتهي الساعة 3:10 مساء لتحديد سعر الإغلاق بعد ما ينتهي من التداولات المستمرة في أوقات السوق العادية. يغلق السوق في تمام 3:10 مساء وخلال 30 ثانية بحد أقصى، ومنها سيتم تحديد سعر الإغلاق الذي سيكون السعر الإرشادي الأول، وهذا هو الفرق الرئيسي مابين الآلية القديمة والتي سيتم استخدامها الأسبوع القادم".

يشار إلى أن بدء مزاد الافتتاح من الساعة 10 إلى الساعة 3:00، أما مزاد الإغلاق فسيكون من الساعة 3 إلى3:10 دقائق.

أما بالنسبة للتطوير الذي سيطبق على آلية تحديد سعر الافتتاح، فإنه سيمكن المستثمرين من الاطلاع على الأوامر المدخلة (أوامر سعر السوق) بكل شفافية وذلك من خلال عرضها في سجل الأوامر كأفضل عرض أو طلب.

وبذلك ستكون آلية المزاد هي الآلية المستخدمة في تحديد سعري الافتتاح والإغلاق للسوق الرئيسية و #نمو - السوق الموازية.