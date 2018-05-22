فيتش:تعزيز السلطات بيد أردوغان يهدد الاستقلالية النقدية

مع استعداد تركيا لانتخابات برلمانية ورئاسية في يونيو المقبل، حذرت وكالة #فيتش من أن الديون السيادية للبلاد ستكون تحت الضغط إذا تلاشت استقلالية البنك المركزي مقابل تعزيز السلطات في يد الرئيس رجب طيب أردوغان في حال فوزه بالانتخابات.

وأشارت الوكالة إلى أن تصريحات #أردوغان في شأن السياسة النقدية تزيد احتمالات تعرض استقلالية البنك المركزي للضغوط.

وانخفضت الليرة التركية مقابل الدولار مطلع تعاملات اليوم، لتعود إلى أدنى مستوياتها القياسية التي سجلتها يوم أمس، مع قلق المستثمرين بشأن قدرة البنك المركزي على كبح معدل التضخم.

وزادت #الليرة_التركية خسائرها منذ بداية العام الحالي إلى 17%، مسجلة سلسلة مستويات قياسية منخفضة، وهو ما زاد التوقعات بأن البنك المركزي ربما يضطر إلى اتخاذ إجراءات طارئة وزيادة أسعار الفائدة قبل اجتماعه المقبل المقرر في السابع من يونيو.