الذهب يتراجع قبيل صدور محضر اجتماع الفيدرالي

تراجعت أسعار #الذهب اليوم الأربعاء، بفعل ضغوط من ارتفاع #الدولار قبيل إعلان محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي #الفيدرالي.

وبحلول الساعة 06:45 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1289.71 دولار للأوقية (الأونصة). وتراجعت العقود الأميركية الآجلة تسليم يونيو 0.2% إلى 1289.40 دولار للأوقية.

وصعد الدولار مقابل سلة عملات حيث يترقب المستثمرون الكشف عن وقائع أحدث اجتماع للمركزي الأميركي في وقت لاحق اليوم، لاستقاء المؤشرات بشأن وتيرة رفع سعر الفائدة الأميركية.

ولم يطرأ تغير يذكر على الفضة في المعاملات الفورية، وجرى تداولها عند 16.52 دولار للأوقية.

وصعد البلاتين 0.1% إلى 904.10 دولار للأوقية، بينما انخفض البلاديوم 0.2% إلى 988.75 دولار للأوقية.