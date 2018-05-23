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بيانات القطاع الخاص تهبط باليورو لأدنى مستوى في 6 أشهر

المصدر: العربية.نت
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انخفض #اليورو إلى أدنى مستوى في 6 أشهر على خلفية تباطؤ نمو القطاع الخاص الألماني في مايو لأدنى مستوى في أكثر من عام ونصف.

وتثير هذه البيانات المخاوف من أن تباطؤ أكبر اقتصاد أوروبي في الأشهر الأخيرة كان أوسع نطاقا مما كان يُعتقد في السابق.

وانخفضت العملة الموحدة لتلامس مستوى 1.1701 دولار، بعد انخفاض القراءة الأولية لمؤشر IHS MARKIT، الذي يرصد قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات، انخفض إلى 53 نقطة من 54.6 نقطة في الشهر السابق.

كما هبط عائد سندات #الخزانة_الحكومية_الألمانية لأجل عشر سنوات لأدنى مستوى في خمسة أسابيع بعد البيانات، لينخفض إلى 0.5%.

كلمات دالّة

#القطاع الخاص, #اليورو, #الفائدة, #الخزانة الحكومية الألمانية, #ألمانيا, #الصناعات التحويلية

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