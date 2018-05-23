تراجع قياسي جديد لليرة التركية عند 4.75 مقابل الدولار

تراجعت #الليرة_التركية بشكل حاد مقابل الدولار الليلة الماضية مع قيام #المستثمرين بدفع العملة إلى مستويات منخفضة جديدة وسط قلق متنامٍ بشأن قبضة الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية.

وكانت #العملة_التركية قد سجلت 4.7500 ليرة للدولار الأميركي مقلصة خسائرها بعد أن لامست مستوى منخفضا قياسيا عند 4.8450 خلال الليل. وفقدت العملة 21% من قيمتها منذ بداية السنة.

وفي سياق متصل، قالت وكالة #ستاندرد_آند _بورز غلوبال للتصنيف الائتماني، إن المالية العامة لتركيا قد تتدهور سريعا إذا أخفقت السلطات في تخفيف الضغوط الحالية على العملة، وتقليص تكاليف الاقتراض الحكومي.

ومنحت ستاندرد آند بورز بالفعل #تركيا تصنيفا أقل من وكالات التصنيف الأخرى المنافسة مثل موديز وفيتش، عند ‭‭BB-‬‬ في أعقاب خفض للتصنيف هذا الشهر، لكن فرانك جيل كبير محلليها للتصنيفات السيادية قال لرويترز إن الوكالة قد تتحرك مجددا إذا استمر الهبوط الحالي للسوق.