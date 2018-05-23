مصر تطلب من بنوك تقديم عروض استشارية لطرح شركاتها

قال وزير قطاع الأعمال العام في #مصر خالد بدوي، إن الحكومة طلبت من مكاتب قانونية وبنوك استثمار تقديم عروضها لتولي الأعمال الاستشارية القانونية والمالية لـ #طرح_الشركات_الحكومية_في_بورصة_مصر .

وأضاف أن #برنامج_الطروحات يسير بسرعة كبيرة، مشيراً إلى أنه من المقرر الموافقة على طرح حصص في شركتي "مصر للألومنيوم" و "الشرقية للدخان" الأسبوع المقبل.

وكانت الحكومة أعلنت عن برنامج لطرح 24 شركة في البورصة، تتوزع ملكيتها على وزارات قطاع الأعمال والبترول، إضافة إلى كل من بنك "الاستثمار القومي" و"الأهلي" و"مصر" .

وقالت الحكومة إنها تستهدف جمع 80 مليار جنيه من حصيلة الطرح.