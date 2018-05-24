نيكاي يهبط مع تضرر أسهم شركات السيارات بعد تحقيق أميركي

تراجعت الأسهم اليابانية لأدنى مستوى في أكثر من أسبوعين، اليوم الخميس، متأثرة بانخفاض الشركات المصنعة للسيارات بعدما فتحت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تحقيقا محليا بشأن واردات السيارات والشاحنات قد يؤدي لفرض رسوم جمركية جديدة.

وانخفض المؤشر نيكاي القياسي 1.1% ليغلق عند 22437.01 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ التاسع من مايو/أيار.

وقفز مؤشر للتقلبات إلى 18.29 وهو أعلى مستوى منذ منتصف أبريل/نيسان.

وتراجع مؤشر قطاع معدات النقل ثلاثة بالمئة وكان أسوأ القطاعات أداء بعد أنباء التحقيق الأميركي.

وانخفض سهم تويوتا موتور كورب 3.1% بينما نزل سهم سوبارو كورب 2.5% وهوى سهم مازدا موتور كورب 5.2%.

وتراجع سهم نيسان موتور 1.8% بينما انخفض سهم هوندا موتور 3.4%.



وتراجع سهم جي.اس يواسا التي تصنع بطاريات السيارات الليثيوم مع هوندا 4.5% بعدما أفادت صحيفة نيكي الاقتصادية أن الشركة ستتشارك مع كونتيمبوراري أمبريكس تكنولوجي، أكبر شركة لصناعة البطاريات في العالم، لتطوير بطاريات سيارات كهربائية تعتبرها الشركة أساسية لاستراتيجيتها العالمية.

وهوى سهم شيمامورا لمتاجر الملابس منخفضة السعر 5.8% بعدما أعلنت الشركة انخفاض مبيعاتها في مايو/أيار 7.7% على أساس سنوي بسبب برودة الطقس.

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.2% إلى 1775.65 نقطة.