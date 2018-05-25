كيف تأثرت أسعار الذهب في مصر بمكاسبه عالمياً؟

سجلت #أسعار_الذهب مكاسب جيدة في #السوق_المصري خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما ربح نحو أربعة جنيهات في الغرام الواحد.

وربط متعاملون بين ارتفاع أسعار الذهب في السوق المصري، وبين ارتفاعاته في الأسواق العالمية بعد قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بإلغاء القمة الكورية التي كان من المقرر انعقادها في سنغافورة.

وذكرت شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة أن أسعار الذهب ارتفعت بنحو 4 جنيهات خلال الساعات الماضية ليسجل سعر الغرام عيار "21" نحو 651 جنيهاً، وسعر الغرام عيار "18" نحو 558 جنيهاً، وسجل سعر الغرام عيار "24" نحو 744 جنيها، فيما بلغت قيمة الجنيه الذهب نحو 5208 جنيه.

وخيم الركود على حركة البيع والشراء عقب الارتفاع المفاجئ في الأسعار، ما دفع شريحة كبيرة من التجار إلى التوقف عن البيع والشراء لحين اتضاح الأمور وبيان اتجاه الأسواق العالمية، وهو ما تسبب في زيادة الطلب وارتفاع كبير في الأسعار بخلاف الزيادات والمكاسب التي حققها الذهب على مستوى الأسواق العالمية.

عالمياً، ارتفعت أسعار الذهب بنهاية تعاملات أمس الخميس، ليربح أكثر من 14 دولاراً مع تراجع #العملة_الأميركية وزيادة التوترات السياسية.

وصعد المعدن الأصفر عند التسوية أعلى مستوى 1300 دولار للمرة الأولى في حوالي أسبوع ونصف، مدعوماً بتراجع الورقة الخضراء مع تزايد التوترات السياسية عقب إلغاء قمة أميركية كورية..

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم يونيو المقبل بنحو 1.2% ليربح 14.80 دولارا، ويصل إلى 1304.40 دولار للأوقية.

وارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.9% إلى 1305.28 دولار للأوقية.