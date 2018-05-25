متى تودع الأسهم المصرية حركة التصحيح والنزيف المستمر؟

واصلت البورصة المصرية خسائرها الأسبوعية ليستقر المؤشر الرئيسي في مستوى أدنى من 17 ألف نقطة، بعدما كان يقترب من مستوى 19 ألف نقطة في بداية تعاملات الشهر الجاري.

وعزى متعاملون في السوق، هذه الخسائر إلى حركة التصحيح التي تمر بها البورصة المصرية بعد موجة الارتفاعات القوية التي حققتها الأسهم المدرجة على مدار الجلسات الماضية، وسط غياب تام للسيولة والمحفزات التي قد تدفع إلى تغيير دفة المؤشرات.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية، صعد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة خلال جلسات الأسبوع بنسبة 0.021% مضيفاً نحو 0.2 مليار جنيه بعدما وصل إلى مستوى 948.5 مليار جنيه في إغلاق تعاملات أمس الخميس، مقابل نحو 948.3 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي.

وعلى صعيد المؤشرات، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 1.44% بعدما فقد نحو 244 نقطة متراجعاً من مستوى 16877 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستوى 16633 نقطة في إغلاق جلسة تعاملات أمس الخميس.

وبلغ حجم التداول على أسهم المؤشر الرئيسي خلال جلسات الأسبوع نحو 583.13 مليون سهم، بقيمة 2.6 مليار جنيه.

وللأسبوع الرابع على التوالي تراجع سهم البنك التجاري الدولي صاحب الوزن النسبي الأكبر بين أسهم المؤشر الرئيسي بنسبة 2.17% ليغلق عند مستوى 85.19 جنيه، بقيمة تداول إجمالية بلغت نحو 260.87 مليون جنيه، وبحجم تداولات بلغ نحو 3.07 مليون سهم.

وانخفض المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" بنسبة 0.1% فاقداً نحو نقطتين فقط بعدما تراجع من مستوى 2181 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي ليسجل مستوى 2179 نقطة في إغلاق تعاملات جلسة أمس الخميس.

فيما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة " إيجي إكس 70" بنسبة 0.7% مضيفاً نحو 6 نقاط بعدما صعد من مستوى 852 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى مستوى 858 نقطة في إغلاق تعاملات أمس الخميس.

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء خلال تعاملات الأسبوع بصافي بلغ نحو 1.31 مليار جنيه، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو البيع بقيمة إجمالية بلغت نحو مليار جنيه و313 مليون جنيه على التوالي.