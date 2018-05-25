هزة عنيفة بسوق العملات الرقمية بعد تحقيقات أميركية

عمقت #العملات_الرقمية من خسائرها لتتجاوز نحو 95 مليار دولار منذ بداية شهر مايو الجاري، وخسرت بعض العملات ما يقرب من 40% من قيمتها.

وتسبب تحقيق تجريه السلطات الأميركية في هزة عنيفة في سوق العملات الرقمية التي تبحث عن مخرج من سلسلة الخسائر المتواصلة منذ بداية العام الجاري، حيث ذكرت تقارير صحافية أن تحقيقاً تجريه السلطات القضائية في الولايات المتحدة حول التلاعب في العملات الرقمية وخداع المتداولين.

وبلغت جملة الخسائر السوقية منذ بداية الشهر الجاري وحتى تعاملات صباح اليوم نحو 95.7 مليار دولار، كان نصيب #بيتكوين التي تعد الأكثر قوة وانتشاراً في سوق العملات الرقمية نحو 30.6 مليار دولار بنسبة 31.97% من إجمالي الخسائر.

ووفقاً لموقع "coinmarketcap"، تصدرت عملة "إي أو إس" قائمة العملات التي حققت خسائر كبيرة منذ بداية الشهر الجاري بنسبة تقترب 40% مقابل خسائر "بيتكوين" التي لم تتجاوز 20%.

وهوى سعر عملة "بيتكوين" بنسبة 19.32% إلى مستوى 7587 دولار، مقابل نحو 9404 دولار بنهاية تعاملات الشهر الماضي فاقدة نحو 1817 دولار.

وتراجعت قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 19.13% خاسرة نحو 30.6 مليار دولار بعدما هوت من مستوى 159.9 مليار دولار في تعاملات نهاية الشهر الماضي إلى مستوى 129.3 مليار دولار في تعاملات صباح اليوم.

وتراجعت عملة #إيثريوم بنسبة 12.64% إلى 601 دولار مقابل نحو 688 دولاراً في تعاملات نهاية الشهر الماضي خاسرة نحو 87 دولارا.

وهوت قيمتها السوقية الإجمالية من مستوى 68.2 مليار دولار إلى مستوى 59.9 مليار دولار فاقدة نحو 8.3 مليار دولار بنسبة تراجع تقدر بنحو 12.17%.

وانخفضت عملة #ربيل بنسبة 27.58% متراجعة من مستوى 0.87 دولار في نهاية الشهر الماضي إلى مستوى 0.63 دولار خاسرة نحو 0.24 دولار.

وتراجعت القيمة السوقية الإجمالية لعملة "ريبل" بنسبة 27.98% خاسرة نحو 9.6 مليار دولار بعدما هوت من مستوى 34.3 مليار دولار في نهاية تعاملات الشهر الماضي لتسجل نحو 24.7 مليار دولار في تعاملات صباح اليوم.

وحققت عملة #بيتكوين_كاش خسائر بنسبة 26.15% بعدما تراجعت إلى مستوى 1059 دولاراً مقابل نحو 1434 دولارا خاسرة نحو 375 دولار.

وتراجعت قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 26.12% فاقدة نحو 6.4 مليار دولار بعدما هوت من مستوى 24.5 مليار دولار إلى مستوى 18.1 مليار دولار.

وهوت عملة "أي.أو.إس" بنسبة 39.92% فاقدة نحو 8.28 دولار بعدما نزلت من مستوى 20.74 دولار في تعاملات نهاية الشهر الماضي إلى مستوى 12.46 دولار.

وتراجعت قيمتها السوقية بنسبة 35.88% خاسرة نحو 6.1 مليار دولار بعدما هوت من مستوى 17 مليار دولار إلى نحو 10.9 مليار دولار.

وخسرت عملة "ليتكوين" بنسبة 20.26% بعدما هوت إلى مستوى 122 دولارا مقابل نحو 153 دولارا فاقدة نحو 31 دولارا.

وبلغت خسائرها الإجمالية نحو 1.7 مليار دولار متراجعة بنسبة 19.76% بعدما هوت من مستوى 8.6 مليار دولار إلى نحو 6.9 مليار دولار.