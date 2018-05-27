أردوغان يدعو الأتراك لحماية الليرة بعد هبوطها 20%

دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأتراك إلى تحويل مدخراتهم بالدولار واليورو إلى الليرة مع سعيه لدعم العملة المتداعية التي خسرت نحو 20% من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام.

وقال أردوغان أمام حشد في مدينة أرضروم شرق البلاد قبيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المزمع إجراؤها في الرابع والعشرين من يونيو "إخواني الذين يحتفظون بالدولارات واليورو تحت الوسادة، اذهبوا وحولوا أموالكم إلى الليرة. سنحبط هذه اللعبة سويا".

وكانت الليرة التركية سجلت مستوى قياسياً منخفضاً أمام الدولار مع تضررها من صعود العملة الأميركية واستمرار القلق بشأن مسعى الرئيس رجب طيب أردوغان للتأثير على السياسة النقدية.

والليرة التركية من بين الأسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة في الفترة المنقضية من 2018.