صكوك محلية جديدة لدعم ميزانية السعودية بـ4 مليارات ريال

أعلنت #وزارة_المالية_السعودية الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين الإضافية على إصدارها المحلي عبر إعادة فتح طرحها السادس للمرة الأولى، الذي جرى في أبريل من العام الحالي تحت برنامج #صكوك_حكومة_السعودية بالريال السعودي.

وجرى تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي 3.95 مليار ريال سعودي ليصبح الحجم الكلي للإصدار السادس 8.95 مليار ريال سعودي.

وأوضحت الوزارة أن الإصدارات الإضافية قُسِّمت إلى 3 شرائح، الأولى تبلغ 3.35 مليار ريال لصكوك تُستحق في العام 2023.

وتبلغ الشريحة الثانية 0.35 مليار ريال لصكوك تُستحق في العام 2025، فيما تبلغ الشريحة الثالثة 0.25 مليار ريال تُستحق في العام 2028.