سوق السعودية يبدأ تطبيق آلية جديدة لأسعار الأسهم

بدأت شركة #السوق_المالية_السعودية #تداول اليوم تطبيق الآلية المحدثة لتحديد سعري الافتتاح والإغلاق للسوق الرئيسية و #نمو - السوق الموازية.

وتبدأ السوق المالية السعودية #تداول تطبيق آلية المزاد لحساب سعر الإغلاق بدلاً من آلية حساب المتوسط السعري لحجم التداول، وذلك للمساعدة في تحديد قيمة أدق لسعر إغلاق الورقة المالية، عن طريق العرض والطلب، عوضًا عن المتوسط السعري المستخدم حاليًّا.

ونشرت #سوق_الأسهم_السعودية على موقعها الإلكتروني، إجابات لأبرز التساؤلات المتعلقة بتطبيق الآلية الجديدة، وكيفية عملها، وأوقات المزادات التي يتم من خلالها تحديد السعر:

حساب سعر الإغلاق

يحتسب سعر الإغلاق بناء على (آلية المزاد) التي تأخذ في الاعتبار العرض والطلب في فترة مزاد الإغلاق للوصول إلى السعر العادل كما هو مطبق حاليا في مزاد الافتتاح.

يتم احتساب سعر التوازن خلال مزاد الإغلاق ومدته 10 دقائق.

يبدأ مزاد الإغلاق بعد الانتهاء من التداولات المستمرة الساعة 3:00 مساءً وينتهي الساعة 3:10 مساءً.

يتم إغلاق السوق الساعة 3:10 مساءً + 30 ثانية كحد أقصى بشكل متغير يوميا.

يتم احتساب سعر الإغلاق بناء على الصفقات العادية فقط وهو سعر الصفقة للأسهم التي تجاوزت قيمتها 15,000 ريال، وفي حال عدم وجود صفقة عادية يتم احتساب سعر الإغلاق على سعر آخر صفقة في التداول المستمر، وفي حال عدم وجود صفقات في التداول المستمر يتم احتساب سعر الإغلاق على سعر إغلاق اليوم السابق.

خلال فترة مزاد الإغلاق تعرض أوامر السوق كأفضل طلب / أفضل عرض في سجل الأوامر وبدون سعر خلال فترة المزاد.

يمكن الحصول على أسعار الإغلاق من خلال القائمة اليومية المفصلة، والقائمة الأسبوعية، وإحصائيات السوق الشهرية، وإحصائيات السوق ربع السنوية، وإحصائيات السوق السنوية، والمؤشرات المالية اليومية.

الأسئلة الأكثر شيوعاً



كيف يتم احتساب سعر الافتتاح للأسهم؟



يتم احتساب سعر الافتتاح للأسهم عن طريق آلية مزاد الافتتاح وهي فترة تسبق افتتاح السوق (من الساعة ٩:٣٠ صباحاً إلى الساعة ١٠:٠٠ صباحاً)، ويمكن للمستثمرين خلال هذه الفترة إدخال أوامر البيع والشراء، ومن ثم يقوم نظام التداول بإيجاد السعر العادل الذي يتم عنده تنفيذ الأوامر بعد مطابقتها في فترة المزاد، ويكون سعر التنفيذ هو سعر الافتتاح.

متى يبدأ مزاد الافتتاح؟

يبدأ مزاد الافتتاح من الساعة ٩:٣٠ صباحاً إلى الساعة ١٠:٠٠ صباحاً مع العلم أن افتتاح السوق يكون خلال ٣٠ ثانية بعد تمام الساعة ١٠:٠٠ صباحاً بشكل متغير يومياً.

كيف يتم احتساب سعر الإغلاق للأسهم؟

يتم احتساب سعر الإغلاق للأسهم عن طريق آلية مزاد الإغلاق، وهي نفس الآلية المتبعة لتحديد سعر الافتتاح.

وتأتي فترة مزاد الإغلاق بعد فترة التداول المستمر (من الساعة ٣:٠٠ مساءً إلى الساعة ٣:١٠ مساءً )، حيث يمكن للمستثمرين خلال هذه الفترة إدخال أوامر البيع والشراء، ومن ثم يقوم نظام التداول بإيجاد السعر العادل الذي يتم عنده تنفيذ الأوامر بعد مطابقتها في فترة المزاد، ويكون سعر التنفيذ هو سعر الإغلاق والسعر المرجعي لليوم التالي.



ويتم احتساب سعر الإغلاق بناءً على الصفقات العادية فقط (ر.س ١٥،٠٠٠ وأكثر)، وفي حال عدم وجود صفقات على السهم خلال فترة المزاد، يكون سعر الإغلاق هو سعر آخر صفقة عادية تمت خلال فترة التداولات المستمرة. أما في حال عدم وجود صفقات على السهم خلال اليوم، فيكون سعر الإغلاق هو سعر إغلاق اليوم السابق.

متى يبدأ مزاد الاغلاق؟

يبدأ مزاد الإغلاق بعد الانتهاء من التداول المستمر من الساعة ٣:٠٠ مساءً إلى الساعة ٣:١٠ مساءً، مع العلم أن إغلاق السوق يكون خلال ٣٠ ثانية بعد تمام الساعة ٣:١٠ صباحاً بشكل متغير يومياً.

متى يتم تحديد سعر الإغلاق؟

يتم تحديد سعر الإغلاق خلال مزاد الإغلاق، ويتم عرض سعر الإغلاق عند انتهاء مزاد الإغلاق الساعة ٣:١٠ مساءً، مع العلم أن إغلاق السوق يكون خلال ٣٠ ثانية بعد تمام الساعة ٣:١٠ مساءً بشكل متغير يومياً.

ما هي الأوراق المالية التي تتبع آلية المزاد لأسعار الإغلاق؟

آلية مزاد الإغلاق مطبقة على سوق الأسهم الرئيسية ونمو-السوق الموازية بالإضافة إلى حقوق الأولوية المتداولة.

ما هي الأوامر المسموح إدخالها في مزاد الإغلاق؟

تشمل الأوامر المسموح إدخالها خلال فترة مزاد الإغلاق: الأوامر المحددة بسعر، أمر سوق، الأوامر غير المعلنة، أوامر الجلسة.

الأوامر غير المسموح إدخالها خلال فترة مزاد الإغلاق: أمر التنفيذ الجزئي وإلغاء المتبقي، أمر التنفيذ أو الإلغاء الفوري، الصفقات المتفاوض عليها.

هل تؤثر الصفقات المتفاوض عليها على سعر الإغلاق؟

لا تؤثر الصفقات المتفاوض عليها على سعر الإغلاق.

هل تؤثر طريقة المزاد على حساب المؤشرات؟

الصفقات التي تتم على سعر الإغلاق هي آخر صفقة عادية وبناءً عليها يتم تحديث حساب المؤشرات.

ما هو سعر الإغلاق في حال عدم وجود صفقات على السهم خلال اليوم؟

في حال عدم وجود صفقات على السهم خلال اليوم يكون سعر الإغلاق هو سعر إغلاق اليوم السابق.

ما هو سعر الإغلاق في حال عدم وجود صفقات على السهم خلال مزاد الإغلاق؟

في حال عدم وجود صفقات على السهم خلال فترة المزاد، يكون سعر الإغلاق هو سعر آخر صفقة عادية تمت خلال فترة التداولات المستمرة.

ما هي حدود التذبذب خلال مزاد الإغلاق؟

حدود التذبذب خلال مزاد الإغلاق هي نفس الحدود المطبقة خلال اليوم وهي (+/- ١٠٪) من السعر المرجعي (سعر إغلاق اليوم السابق).

هل يمكن إلغاء أو تعديل أمر خلال مزاد الإغلاق؟

نعم، يمكن إلغاء أو تعديل الأوامر خلال مزاد الإغلاق.

ماذا يحصل للأمر إذا لم يتم تنفيذه خلال فترة التداول المستمر؟

ينتقل الأمر إلى مزاد الإغلاق.

ماذا يحصل للأمر إذا لم يتم تنفيذه خلال مزاد الإغلاق؟

يعتمد على مدى صلاحية الأمر

هل من الممكن إدخال الأوامر بعد مزاد الإغلاق (بعد 3:10 مساءً)؟

لا يمكن إدخال الأوامر بعد مزاد الإغلاق، فقط يمكن إلغاء أو تعديل الأوامر

أين يتم عرض أسعار الإغلاق على موقع تداول؟

يتم عرض أسعار الإغلاق على الصفحات التالية:



• النظرة العامة للشركة.

• أداء السهم تحت خانة ملخص السهم.

• أداء السهم تحت خانة الأسعار قبل التعديل.

• أداء السوق (آخر ستة أيام).



كما يتم عرض سعر الإغلاق في التقارير التالية:



• التقرير اليومي.

• القائمة الأسبوعية.

• إحصائيات السوق الشهرية

• إحصائيات السوق ربع سنوية.

• إحصائيات السوق السنوية.