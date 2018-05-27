28 شركة مدرجة في سوقي الإمارات تمنع تملك الأجانب

أظهر تحليل أجرته صحيفة "الخليج" على بيانات الشركات المدرجة في سوقي دبي وأبوظبي، أن المستثمرين الأجانب غير قادرين على الاستثمار في 26 مليار سهم في 28 شركة مدرجة، وذلك بسبب عدم السماح فيها لتملك الأجانب، واقتصارها على المستثمرين الإماراتيين أو الخليجيين في بعض الشركات.

وبحسب التحليل، فإن 28 شركة مدرجة في أسواق المال المحلية، لا تسمح بتملك المستثمرين الأجانب لأسهمها، 10 شركات منها في #دبي بعدد أسهم تصل إلى 9.3 مليار سهم، و18 شركة بنحو 16.5 مليار سهم في سوق #أبوظبي للأوراق المالية.

وجاء قطاع التأمين كأكثر القطاعات انغلاقاً أمام تملك الأجانب، وذلك بنحو 12 شركة مدرجة، منها 7 في أبوظبي و5 في دبي، كـ "أبوظبي للتأمين" و"الإمارات للتأمين"، التي تسمح بتملك الخليجيين، و"الفجيرة للتأمين" و"أبوظبي الوطنية للتكافل" و"العين الأهلية للتأمين" و"الاسكندنافية" و"الصقر للتأمين" و"دبي للتأمين" و"أورينت للتأمين" و"عمان للتأمين".

كما جاء قطاع البنوك في المركز الثاني بنحو 6 بنوك، هي "الشارقة الإسلامي" الذي يسمح بتملك الخليجيين، و"أبوظبي الإسلامي" و"الفجيرة الوطني" و"دبي التجاري" و"الإمارات الإسلامي" و"الإمارات للاستثمار".

وجاء قطاع الخدمات في المركز الثالث بنحو 4 شركات، هي "طيران أبوظبي" و"الإمارات لتعليم قيادة السيارات" و"الوطنية للسياحة والفنادق"، التي تسمح بتملك الخليجيين، و"الجرافات البحرية الوطنية".

وحل قطاع السلع في المركز الرابع بنحو 3 شركات، هي "فودكو القابضة" و"دبي للمرطبات" و"الإمارات للمرطبات"، إلى جانب شركة واحدة في كل من قطاعات الصناعة والطاقة والاستثمار، وهي "عمان والإمارات"، التي تسمح بتملك الخليجيين و"طاقة" و"الفجيرة لصناعات البناء".