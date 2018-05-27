موديز: تأجيل الكويت لضريبة الـ VAT سلبي لتصنيفها

ذكر تقرير حديث لوكالة موديز للتصنيف الائتماني أن قرار الكويت تأخير تطبيق ضريبة القيمة المضافة يعتبر سلبيا بالنسبة لتصنيف البلاد.

واعتبرت وكالة موديز أن تأخير الكويت في تطبيق ضريبة القيمة المضافة، يشير إلى تباطؤ لجهود الإصلاح الاقتصادي.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت الكويت، الأسبوع الماضي، قرارها بتأخير تنفيذ ضريبة القيمة المضافة حتى عام 2021، أي بعد ثلاث سنوات من تاريخ التطبيق المتفق عليه سابقا.

وقالت "موديز" إن قرار تأجيل ضريبية القيمة المضافة سيكلف إيرادات الحكومة الكويتية ما يعادل 1.6% من الناتج الإجمالي.