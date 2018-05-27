عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق أسواق المال

موديز: تأجيل الكويت لضريبة الـ VAT سلبي لتصنيفها

المصدر: العربية.نت
رابط مختصر

ذكر تقرير حديث لوكالة موديز للتصنيف الائتماني أن قرار الكويت تأخير تطبيق ضريبة القيمة المضافة يعتبر سلبيا بالنسبة لتصنيف البلاد.

واعتبرت وكالة موديز أن تأخير الكويت في تطبيق ضريبة القيمة المضافة، يشير إلى تباطؤ لجهود الإصلاح الاقتصادي.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت الكويت، الأسبوع الماضي، قرارها بتأخير تنفيذ ضريبة القيمة المضافة حتى عام 2021، أي بعد ثلاث سنوات من تاريخ التطبيق المتفق عليه سابقا.

وقالت "موديز" إن قرار تأجيل ضريبية القيمة المضافة سيكلف إيرادات الحكومة الكويتية ما يعادل 1.6% من الناتج الإجمالي.

كلمات دالّة

#تصنيف, #القيمة, #المضافة, #سلبي, #ضريبة, #الكويت

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر