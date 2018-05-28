الذهب يتراجع مع تجدد الآمال في القمة الأميركة الكورية

نزلت أسعار #الذهب للجلسة الثانية على التوالي، اليوم الاثنين، مع انحسار التوترات السياسية بعدما أحيا الرئيس الأميركي دونالد #ترمب الآمال بعقد قمة بين الولايات المتحدة و #كوريا_الشمالية.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1296.20 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش، بينما فقد الذهب في العقود الآجلة بالولايات المتحدة تسليم يونيو 0.6% ليصل إلى 1295.60 دولار للأوقية.

وقال جون شارما الاقتصادي في بنك أستراليا الوطني: "يبدو أن هناك فرصة ما لعقد اجتماع بين زعيمي الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، ومن شأن ذلك أن يقلل التوترات الجيوسياسية ويحد من جاذبية الذهب"، مضيفاً أن قوة #الدولار تضغط أيضا على الأسعار.

وسجل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات 93.961، مقترباً من مستوى 94.298 الذي سجله يوم الجمعة، وهو الأعلى منذ 14 نوفمبر.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.1% في المعاملات الفورية إلى 16.47 دولار للأوقية. وكسب البلاتين 0.8% ليصل إلى 903.70 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاديوم 0.2% إلى 981.50 دولار.

ومن المتوقع أن تكون أحجام التداولات ضعيفة اليوم، نظراً لإغلاق سوقي لندن ونيويورك بمناسبة عطلات عامة.