اليورو يصعد من أدنى مستوى وسط انتخابات مبكرة في إيطاليا

ارتفع #اليورو من أدنى مستوياته في عدة أشهر، اليوم الاثنين، بعدما رفض الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا تعيين واحد من منتقدي العملة الموحدة في منصب وزير الاقتصاد، ما زاد احتمالات إجراء انتخابات مبكرة.

وصعد اليورو أكثر من 0.6% إلى 1.1728 دولار متعافيا من أقل مستوى في ستة أشهر ونصف الشهر عند 1.1646 دولار الذي سجله يوم الجمعة.

كما زادت #العملة_الأوروبية_الموحدة 0.8% مقابل #الفرنك_السويسري و #الين_الياباني لتتعافى من أقل مستوى في ثلاثة أشهر و11 شهرا على الترتيب.

وضغط حزب رابطة الشمال المنتمي لأقصى اليمين و حركة (5-نجوم) المناهضة للمؤسسات، وهما الحزبان اللذان يحاولان تشكيل ائتلاف في إيطاليا، من أجل تعيين باولو سافونا وزيرا للاقتصاد. والآن يبدو أن إجراء انتخابات مبكرة بات أمرا حتميا.