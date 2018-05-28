"الخضري" ترفع رأسمالها لـ مليار ريال عبر تحويل الديون

أعلنت #هيئة_السوق_المالية صدور موافقتها على طلب "شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن #الخضري " زيادة رأس مالها من 557.81 مليون ريال إلى 1.015 مليار ريال بحد أقصى عن طريق تحويل الديون.

وقالت الهيئة، في بيان على موقع "تداول"، إن هذه الموافقة مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة واستكمال الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

وأشارت إلى أنه سيتم نشر تعميم للمساهمين، يبيّن فيه أسباب زيادة رأس المال وأهدافها، قبل وقت كاف من تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية، الذي ستتم الدعوة إليه لاحقاً من قبل مجلس إدارة الشركة لتمكين المساهمين من التصويت على قرار زيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل الديون.

وفي حال لم يتمّ الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية خلال ستة أشهر من تاريخ موافقة الهيئة، فتعدّ موافقة الهيئة ملغاة.