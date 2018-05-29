الأسهم الأوروبية تهبط بسبب الانتخابات الإيطالية

هبطت #الأسهم_الأوروبية للجلسة الثانية على التوالي، اليوم الثلاثاء، مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة بسبب تجدد المخاوف من تفكك منطقة اليورو في ظل شروع إيطاليا في حملة انتخابية جديدة قد تصبح استفتاء على عضويتها في منطقة اليورو.

ونزل المؤشر الإيطالي الرئيسي إلى أدنى مستوياته في 9 أشهر في التعاملات المبكرة منخفضا 1.6%، بحلول الساعة 07:25 بتوقيت غرينتش.

وخسر مؤشر قطاع #البنوك الإيطالي 2.5%، بعدما هوى 4% في الجلسة السابقة، متأثرا بهبوط السندات الحكومية التي تمثل جزءا أساسيا في محافظ البنوك.

وانخفضت أسهم انتيسا سان باولو وبي.بي.إي.آر بنكا وأوني كريديت ويو.بي.آي بنكا بين 3.4 و3.7%.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8%، وسجلت البنوك أسوأ أداء. ونزل مؤشر قطاع البنوك في منطقة اليورو 2%، ليتجه صوب تكبد أكبر خسارة شهرية منذ التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في استفتاء يونيو/حزيران 2016.

وامتد التوتر في #إيطاليا إلى أسواق أخرى بجنوب منطقة اليورو، حيث تضررت أيضا أسهم البنوك الإسبانية والبرتغالية.

وهبط سهم البنك التجاري البرتغالي 4.5%، بينما قاد سهم سانتاندير الإسباني المؤشر آيبكس للنزول بهبوطه 3.1%.

وهوى سهم ديكسونز كارفون البريطانية للتجزئة 21%، بعد تحذير بشأن الأرباح. وحذر الرئيس التنفيذي الجديد من أن الشركة بحاجة لإغلاق متاجر في وقت تنكمش فيه سوق الأجهزة الكهربائية في بريطانيا.