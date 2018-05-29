الضبابية السياسية تلقي بظلالها على أسواق الدين بإيطاليا

شهدت #أسواق_الدَّين في إيطاليا مبيعات حادة، ما رفع العائد على سندات الحكومة لأجل عامين، إلى أعلى مستوى له منذ 4 سنوات، ليتجاوز 2% .

فيما تجاوز العائد على #السندات_الإيطالية لأجل 10 سنوات، مستوى 3%.

يأتي ذلك مع تفاقم القلق من آثار الضبابية السياسية في ثالث أكبر اقتصاد في #منطقة_اليورو ، بعد أن رفض رئيس البلاد Sergio Mattarella الحكومة المشكلة من قبل تحالف 5 stars و League ، والذي رشح أحد أكبر المناوئين لمنطقة اليورو كوزير للمالية.

ومع قيام Mattarella بتكليف Carlo Cottarelli المسؤول السابق في صندوق النقد بتشكيل حكومة تصريف أعمال، تتزايد الفرص أمام الدعوة لانتخابات جديدة في إيطاليا هذا العام، ما تراه الأسواق كفرصة جديدة لزيادة هيمنة الأحزاب الشعبية المناهضة لليورو.