دمج سوقي أبو ظبي ودبي الماليين يعود للواجهة مجددا

قالت وكالة أنباء الإمارات إن ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة #سوق_أبوظبي_للأوراق_المالية، برئاسة خالد عبدالله المهيري.



وأشارت إلى أن القرار نص على عضوية أربعة آخرين هم خليفة المنصوري، ومحمد نجم القبيسي، وخليفة علي القمزي، وغنام خليفة المزروعي.



وشغل المهيري منصب العضو المنتدب للمجلس التنفيذي لإمارة #أبوظبي، أكبر جهات صناعة القرار في الإمارة.

ويأتي هذا القرار في وسط توقعات محللين عن توجهات قوية لدمج سوقي أبو ظبي ودبي الماليين.

حيث ذكرت مصادر لصحيفة الخليج أن عمليات تسوية الصفقات في أسواق المال ستتم من خلال المصرف المركزي خلال المرحلة المقبلة.

وأضافت المصادر أن عملية نقل التسوية إلى المركزي تأتي في سياق استعدادات الإمارات للوفاء بمتطلبات المعايير الدولية المتعلقة بالأسواق المتقدمة.