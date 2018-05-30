أزمة إيطاليا تحد من خسائر المعدن الأصفر

تراجعت أسعار #الذهب، اليوم الأربعاء، في ظل قوة #الدولار التي أثرت سلباً على السوق، لكن الخسائر جاءت محدودة بفعل المخاوف المرتبطة بالاضطراب السياسي في #إيطاليا والنزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 07:36 بتوقيت غرينتش، نزل الذهب في التعاملات الفورية 0.2% إلى 1296 دولاراً للأوقية (الأونصة)، فيما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم يونيو 0.3% إلى 1295.40 دولار للأوقية.

وحام مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسي، قرب أعلى مستوى في ستة شهور ونصف الشهر، الذي لامسه في الجلسة السابقة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في التعاملات الفورية 0.6% إلى 16.28 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين 0.4% إلى 900.45 دولار للأوقية، في حين نزل البلاديوم 0.2% إلى 977.31 دولار للأوقية.