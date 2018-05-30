أسهم إيطاليا تتعافى قليلا وسط أداء باهت للسوق الأوروبية

سجلت #الأسهم_الإيطالية تعافياً محدوداً في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء، لكن ذلك لم يدفع الأسهم الأوروبية بصفة عامة للارتفاع، في الوقت الذي يقيم فيه المستثمرون احتمال إجراء انتخابات جديدة في إيطاليا في يوليو/ تموز.



وبحلول الساعة 07:22 بتوقيت غرينتش انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 %، بينما ارتفع المؤشر داكس الألماني 0.2 %.



وفي وقت متأخر أمس الثلاثاء قالت مصادر في #إيطاليا إن البلاد قد تعيد الانتخابات في يوليو/ تموز بعد أن فشل رئيس الوزراء المكلف في كسب الدعم من أحزاب سياسية رئيسية حتى لتشكيل حكومة مؤقتة.



وتضررت #الأسهم_الأوروبية هذا الأسبوع بسبب المخاوف المرتبطة بالوضع السياسي الإيطالي ومستقبل البلاد في الاتحاد الأوروبي، وانخفض المؤشر الإيطالي الرئيسي ليلامس أدنى مستوياته منذ يوليو 2017 أمس. وزاد مؤشر قطاع البنوك الإيطالي 0.6 % بعد أن هبط 4.7 % في الجلسة السابقة.



وعلى الرغم من أن المؤشر الإيطالي استعاد بعض عافيته بارتفاعه 0.5 % اليوم، فلا تزال الأسهم الإيطالية منخفضة أربعة بالمئة منذ بداية الأسبوع وتخلت عن جميع المكاسب التي حققتها منذ بداية العام الحالي.



وتصدر سهم فيفندي قائمة الأسهم الهابطة بانخفاضه 3.8%، بعد أن خرجت شركتها التابعة كنال خاوية الوفاض من عطاء لحقوق بث مباريات كرم القدم في فرنسا أمس الثلاثاء.