السعودية.. طرح 13 مليون سهم من "الوطنية للتعليم"

أعلنت #هيئة_السوق_المالية السعودية صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن الموافقة على طلب #الشركة_الوطنية_للتربية_والتعليم طرح 13 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 30.23% من أسهم الشركة.

وأكدت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني، أن نشر الإصدار سيجري إعلانها قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كاف.

وتحتوي #نشرة_الإصدار على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، لاسيما فيما يتعلق بسعر السهم والبيانات المالية للشركات ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.

وأعادت الهيئة التذكير بأن #قرار_الاكتتاب من دون الاطلاع على نشرة الإصدار ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية، موضحة أن على المستثمر الاطلاع على نشرة الإصدار، والتي تحتوي معلومات تفصيلية عن الشركة والطرح وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار في الطرح من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة.

وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له، بحسب بيان الهيئة.

وقالت الهيئة إن موافقتها على الطلب لا يمكن النظر اليها بأنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطلب يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية، بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وأعلنت الهيئة أن موافقتها على الطلب نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرار الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.