"غولدمان" يخفض توقعاته للـ"يورو/دولار" بسبب إيطاليا

قال بنك الاستثمار الأميركي "غولدمان ساكس" اليوم الأربعاء، إنه خفض توقعاته لسعر #اليورو مقابل #الدولار في الأشهر الثلاثة والستة والاثني عشر القادمة، نظراً لعدم الاستقرار الناجم عن الأزمة السياسية في #إيطاليا.

وقال البنك إنه يتوقع تداول اليورو عند 1.15 دولار على مدى الثلاثة أشهر القادمة، مقابل 1.20 دولار في التقديرات السابقة. وخفض أيضاً توقعاته لستة أشهر إلى 1.20 دولار من 1.27 ولعام إلى 1.25 دولار من 1.30 دولار.

وتراجع اليورو هذا الأسبوع مسجلا أدنى مستوياته في عشرة أشهر عند نحو 1.15 دولار، بعد انهيار محاولة حزبين إيطاليين لتشكيل حكومة، مما أذكى المخاوف من أن انتخابات جديدة قد تصبح استفتاءً على عضوية إيطاليا في #منطقة_اليورو.

وقال محللو "غولدمان ساكس" في مذكرة: "رغم أننا لا نزال نتبنى نظرة هيكلية إيجابية للعملة، فقد أصبح من الصعب تصور حدوث ارتفاع كبير في المدى القريب".