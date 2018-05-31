الذهب يصعد مع انخفاض الدولار وعودة التوترات التجارية

ارتفعت أسعار #الذهب اليوم الخميس، مع تراجع #الدولار عن أعلى مستوى في ستة أشهر ونصف الشهر، الذي سجله في وقت سابق من الأسبوع الحالي، وأضافت مخاوف بشأن التجارة بين #الصين و #الولايات_المتحدة المزيد من الدعم للأسعار.

وبحلول الساعة 06:52 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1305.87 دولار للأوقية (الأونصة)، لكنه انخفض 0.7% منذ بداية الشهر فيما قد يكون ثاني انخفاض شهري له على التوالي.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم يونيو 0.3% إلى 1305.80 دولار للأوقية.

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية 0.3% إلى 93.873. وكان المؤشر قد لامس أعلى مستوياته منذ مطلع نوفمبر عند 95.025 يوم الثلاثاء.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 16.58 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.7% إلى 912.40 دولار للأوقية.

ويتجه كلاهما صوب تحقيق ارتفاع شهري بنسبة 1% تقريباً في أكبر زيادة منذ يناير.

وصعد البلاديوم 0.2% إلى 987 دولاراً للأوقية، ويتجه صوب تحقيق أكبر زيادة شهرية له منذ ديسمبر، حيث ارتفع بأكثر من 2%.