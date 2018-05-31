لماذا تأثرت أسهم البنوك المصرية بخفض أسعار الفائدة؟

تراجعت أسهم البنوك المدرجة في البورصة المصرية، تأثراً بقيام البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة لأكثر من مرة خلال الفترات الماضية، مما وضع نهاية لارتفاع هوامش فائدة البنوك.

وذكرت دراسة بحثية لمجموعة "بلتون" المالية القابضة، أنه على الرغم من التوقعات بهدوء تدريجي لهوامش الفائدة والعائدات على متوسط حقوق المساهمين، إلا أن البنوك شهدت أثراً سلبياً أكثر من اللازم جراء ذلك، حيث تستقر مضاعفات القيمة الدفترية للبنوك فى عام 2018 متوقع عند متوسط 1.5 مرة، أقل من مستوياتها التاريخية خلال الفترة من 2007 وحتى عام 2010 مقابل متوسط عائدات على حقوق المساهمين لعام 2018 متوقع عند 25%.

وأوصت بأسهم بنوك التجارى الدولي والبركة والتعمير والإسكان، لأنها بنوك تواصل العمل في أوقات تغيرات السياسة النقدية، مشيرة إلى بنك أبو ظبي الإسلامي – مصر في ضوء الأرباح القوية المحتملة والتحسن الأخير الملحوظ في مقاييس جودة أصوله.

وأعلنت ستة بنوك من بين البنوك العشرة التى تغطيها بلتون بإجمالي حصة سوقية تبلغ نحو 25% نتائج أعمال والتي جاءت إما أكبر بنحو طفيف أو وفق توقعاتها.

وجاءت نتائج أعمال بنوك التعمير والإسكان وكريدي أغريكول وفيصل أعلى من التوقعات وتقديرات السوق، بفضل نمو الأرباح من الفوائد بوتيرة أسرع من التوقعات في بنك التعمير والإسكان، وبفضل رد مخصصات في بنك كريدى أغريكول، وتسجيل مكاسب غير متكررة في بنك فيصل.

وكانت نتائج مصرف أبو ظبي الإسلامى الوحيدة التي جاءت أقل من التوقعات، رغم تضاعف أرباحه مقارنة بالأرباح المحققة خلال الربع الأول من 2017، وذلك نتيجة ارتفاع المخصصات.

وبصفة عامة، ارتفعت أرباح البنوك بنسبة 32% مقارنة بالربع الأول من 2017 و22% مقارنة بالربع الرابع من 2017، مع متوسط عائدات على حقوق المساهمين بنحو 30% مقابل 25% خلال الربع الرابع من 2017 و27% في الربع الأول من 2017.

وجاءت الأرباح مدعومة بارتفاع الأرباح التشغيلية والتي صعدت بنسبة 22% على أساس سنوي و5% على أساس ربع سنوي، متفوقة على إجمالي النمو المحقق في المصروفات التشغيلية ومصحوبة بانخفاض معدل الضريبة الفعلي لبنوك كريدى أغريكول مصر وأبو ظبي الإسلامى مصر وقناة السويس والبركة والبنك المصري الخليجى وبنك التعمير والإسكان.

وارتفع الإقراض بالدولار مقابل انكماشه خلال عام 2017 في معظم بنوك التغطية، باستثناء بنكي كريدي أغريكول وقناة السويس. ولكن هذا التعافي للإقراض بالدولار كان أقوى في بنكي التجاري الدولي وأبو ظبي الإسلامي مصر. وأرجعت هذا التعافي إلى استمرار إقراض القطاع العام.

وشهد بنكا أبوظبي الإسلامي وكريدي أغريكول أقوى نمو في محافظ قروض الأفراد، والتي ساهمت بالجزء الأكبر من نمو قروضهما في الربع الأول من 2018.

وتتوقع كافة إدارات البنوك استمرار النمو الجيد بمحفظة القروض خلال الربع الثاني من عام 2018 بدعم الإقراض بالدولار والجنيه. وتوقعت "بلتون" تعافي محفظة القروض بالدولار لدى بنك كريدي أغريكول خلال الربع الثاني من 2018 مقارنة بانكماشها خلال الربع الأول.

وحققت البنوك نمواً جيداً أيضًا في محفظة الودائع خلال الربع الأول من 2018، حيث ارتفعت إجمالي ودائع العملاء بنسبة 4% على أساس ربع سنوي و 17% على أساس سنوي. وشكلت ودائع الحسابات الجارية والادخارية وودائع الأفراد الجزء الأكبر بنسبة 90% من صافي إضافات الودائع في الربع الأول من 2018.