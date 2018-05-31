"تداول" تعلن إدراج وتداول أدوات الدين بدءا من 4 يونيو

أعلنت شركة السوق المالية السعودية "#تداول" الموافقة على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة العربية #السعودية.

وذلك وفقاً لقواعد الإدراج الموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (2017-123-3) بتاريخ 27 ديسمبر 2017 ، بقيمة إجمالية تبلغ 8.95 مليار ريال التالية تفاصيلها:



1- الإصدار رقم 5-04-2018 بقيمة إجمالية تبلغ 7,150,000,000 ريال.

2- الإصدار رقم 7-04-2018 بقيمة إجمالية تبلغ 1,100,000,000 ريال.

3- الإصدار رقم 10-04-2018 بقيمة إجمالية تبلغ 700,000,000 ريال.



وأكدت أنه سيتم إدراج وتداول #أدوات_الدين_الحكومية ابتداءً من يوم 04/06/2018.