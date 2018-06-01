الذهب مستقر مع تجدد التوترات التجارية

استقرت #أسعار_الذهب في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الجمعة مع تجدد المخاوف من نشوب #حرب_تجارية_عالمية في الوقت الذي ضغط فيه صعود #الدولار والبيانات الاقتصادية الأميركية الإيجابية على السوق.



ولم يسجل الذهب تغيرا يذكر في التعاملات الفورية عند 1298.20 دولار للأونصة، بينما انخفض المعدن الأصفر 0.2% في العقود الأميركية الآجلة للتسليم في يونيو حزيران إلى 1298 دولارا للأونصة. والسعر الفوري للمعدن منخفض قليلا على أساس أسبوعي.



وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة، تضم ست عملات رئيسية 0.1% إلى 94.117 .



وتولدت مخاوف من نشوب حرب تجارية بعد أن مضت الولايات المتحدة يوم الخميس قدما في فرض رسوم جمركية على واردات الألمنيوم والصلب القادمة من كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي، منهية إعفاء استمر لشهرين. وردت كندا والمكسيك على ذلك القرار.



في الوقت ذاته، قلل الرئيس الأميركي دونالد ترمب من فرص الوصول سريعا إلى اتفاق يجعل كوريا الشمالية تتخلى عن أسلحتها النووية.



وتسارعت وتيرة إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة خلال أبريل نيسان وواصل #التضخم الارتفاع، مما عزز مبررات رفع أسعار الفائدة هذا الشهر.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.5% إلى 16.42 دولار للأونصة لكنها منخفضة 0.5% هذا الأسبوع.



وارتفع البلاتين 0.6% إلى 906.60 دولار للأونصة، والبلاديوم 0.1% إلى 986 دولارا للأونصة. ويتجه المعدنان إلى تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.