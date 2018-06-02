العملات الرقمية خسرت ربع قيمتها في شهر.. إلى أين تتجه؟

عمقت العملات الرقمية من خسائرها خلال شهر مايو الماضي، وارتفع إجمالي الخسائر الشهرية لتتجاوز 100 مليار دولار توازي ما يقرب من ربع قيمتها السوقية الإجمالية.

وبلغت جملة الخسائر السوقية منذ نهاية شهر أبريل الماضي وحتى تعاملات صباح السبت نحو 100.6 مليار دولار، كان نصيب "بيتكوين" التي تعد الأكثر قوة وانتشاراً في سوق العملات الرقمية نحو 31.1 مليار دولار بنسبة 30.91% من إجمالي الخسائر.

وتصدرت عملة "إي أو إس" قائمة العملات التي حققت خسائر كبيرة خلال جلسات الشهر الماضي بنسبة تتجاوز 41%، فيما تراجعت "بيتكوين" بنسبة تقترب من 20%.

ووفقاً لموقع "coinmarketcap"، هوت عملة "أي.أو.إس" بنسبة 41.22% فاقدة نحو 8.55 دولار بعدما نزلت من مستوى 20.74 دولار في تعاملات نهاية الشهر الماضي إلى مستوى 12.19 دولار.

وتراجعت قيمتها السوقية بنسبة 36.74% خاسرة نحو 6.2 مليار دولار بعدما هوت من مستوى 17 مليار دولار إلى نحو 10.8 مليار دولار.

وخسرت عملة "بيتكوين" بنسبة 19.72% لعدما هوت إلى مستوى 7549 دولار، مقابل نحو 9404 دولار بنهاية تعاملات الشهر الماضي فاقدة نحو 1855 دولار.

وتراجعت قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 19.44% خاسرة نحو 31.1 مليار دولار بعدما هوت من مستوى 159.9 مليار دولار في تعاملات نهاية الشهر الماضي إلى مستوى 128.8 مليار دولار في تعاملات صباح اليوم.

وتراجعت عملة "إيثريوم" بنسبة 15.55% إلى 581 دولار مقابل نحو 688 دولار في تعاملات نهاية الشهر الماضي خاسرة نحو 107 دولار.

وهوت قيمتها السوقية الإجمالية من مستوى 68.2 مليار دولار إلى مستوى 58 مليار دولار فاقدة نحو 10.2 مليار دولار بنسبة تراجع تقدر بنحو 14.95%.

وانخفضت عملة "ربيل" بنسبة 28.73% متراجعة من مستوى 0.87 دولار إلى مستوى 0.62 دولار خاسرة نحو 0.25 دولار.

وتراجعت القيمة السوقية الإجمالية لعملة "ريبل" بنسبة 28.66% خاسرة نحو 8.25 مليار دولار بعدما هوت من مستوى 34.3 مليار دولار في نهاية تعاملات الشهر الماضي لتسجل نحو 24.4 مليار دولار في تعاملات صباح اليوم.

وحققت عملة "بيتكوين كاش" خسائر بنسبة 30% بعدما تراجعت إلى مستوى 1003 دولار مقابل نحو 1434 دولار خاسرة نحو 431 دولار.

وتراجعت قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 29.79% فاقدة نحو 7.3 مليار دولار بعدما هوت من مستوى 24.5 مليار دولار إلى مستوى 17.2 مليار دولار.

وخسرت عملة "ليتكوين" بنسبة 22.2% إلى مستوى 119 دولار مقابل نحو 153 دولار فاقدة نحو 34 دولار.

وبلغت خسائرها الإجمالية نحو 1.9 مليار دولار متراجعة بنسبة 22.09% بعدما هوت من مستوى 8.6 مليار دولار إلى نحو 6.7 مليار دولار.