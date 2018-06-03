تغطية 200% للاكتتاب الثانوي الخاص بشركة المتكاملة

أغلق الاكتتاب الثانوي الخاص بشركة #المتكاملة_القابضة مساء الخميس الماضي، حيث تم طرح 88 مليون سهم تمثل 40% من إجمالي أسهم الشركة بقيمة إجمالية 64 مليون دينار بسعر 730 فلسا للسهم.

وتستعد شركة المتكاملة للإدراج في #البورصة_الكويتية، حيث توقعت وثيقة خاصة حصلت عليها "العربية" في وقت سابق، أن يتم الإدراج آخر شهر يونيو الجاري.

وتخطى عدد المكتتبين من أفراد وصناديق ومحافظ تخطى 450 مساهما، مما يفتح مجالا للشركة للإدراج بالسوق الأول، الذي يضع شرطا لزيادة عدد المساهمين عن 450 مساهما، وان تغطية الاكتتابات تجاوزت 200% بحسب ما نشرته صحيفة الانباء الكويتية.

وأضافت الصحيفة أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ممثلة في ذراعها الاستثمارية وفرة للاستثمار والتي تملك حصة 7.7% امتنعت عن البيع في الاكتتاب الثانوي.

وكانت شركة المتكاملة القابضة، التابعة لمجموعة بودّي الكويتية، بدأت في تسويق اكتتاب ثانوي خاص عن طريق شركة الوطني للاستثمار في 18 مايو الماضي.

وبلغ تقييم الشركة نحو 500 مليون دولار حسب الوثيقة المنشورة في "العربية".

وأضافت الوثيقة ان الأرباح المتوقعة للشركة 72 فلس للسهم الواحد لعام 2018 بنمو 19% تقريبا، ما يعني أن مكرر الربحية P/E لعام 2018 هو 10.1 مرة.

وكانت الشركة حققت 5 ملايين دينار أرباحا صافية في الربع الأول من العام 2018 بنمو سنوي 50.4 % عن نفس الفترة من العام الماضي وبلغت ربحية السهم الواحد 22.7 فلس.