صندوق "ميفك ريت" يجمع 404 ملايين ريال من 31 ألف مكتتب

أعلنت شركة "ميفك كابيتال" انتهاء الطرح الأولي في صندوق #ميفك_ريت بنجاح، حيث بلغ عدد المكتتبين 31.156 مكتتبا ضخوا ما قيمته 404.6 مليون ريال خلال فترة الطرح.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقعها على الإنترنت، إنه تم تخصيص جميع الوحدات المكتتب بها لجميع مستثمري الصندوق بنسبة 100%، كما سيتم على الفور استكمال الإجراءات النظامية نحو إدراج الوحدات في السوق المالية السعودية #تداول.

وكان الاكتتاب في وحدات #صندوق_ميفك_ريت قد بدأ 04 أبريل الماضي، وانتهى في 15 مايو 2018، واكتتب نحو 31.156 مستثمرا في الوحدات المطروحة للجمهور البالغة 87.95 مليون وحدة وبحد أدنى 40 مليون وحدة، وتم الاكتتاب في 40.456.800 وحدة، بسعر اشتراك قدره 10 ريالات سعودية للوحدة.

وقال العضو المنتدب لشركة ميفك كابيتال إبراهيم الحديثي، "من المتوقع أن يحقق الصندوق صافي توزيعات دخل سنوية بنسبة 7.5%، ما يوفر للمستثمرين عائداً جاذباً مقارنة بالتوزيعات المتاحة في الصناديق العقارية المتداولة المشابهة على أساس سعر الاكتتاب".

وأضاف أن طرح صندوق ميفك ريت بميزة التزام مدير الصندوق بحد أدنى من العوائد للمكتتبين يعكس المفهوم الحقيقي للاستثمار في صناديق الريت، حيث إنها مناسبة بطبيعتها للمستثمرين المتحفظين والذين يبحثون عن استثمارات ذات عوائد ثابتة.

وأشار الحديثي إلى أن المحفظة الأولية للصندوق تتكون من 8 عقارات، وهو الصندوق الأكثر تنوعا من حيث التواجد الجغرافي للأصول، حيث إن عدد 7 من هذه الأصول متواجدة في المدن الثلاث الرئيسية بالمملكة (الرياض – جدة – مكة المكرمة)، بالإضافة إلى عقار متواجد بمنطقة الخليج التجاري بمدينة دبي. كما أن عقارات الصندوق تعمل بعدة قطاعات مختلفة (القطاع التجاري والمكتبي والسكني والفندقي)، ما يجعل صندوق ميفك ريت أحد أكثر الصناديق تنوعاً.