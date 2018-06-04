الذهب مستقر مع تقلص تأثير توقعات رفع الفائدة الأميركية

تداولت أسعار #الذهب ضمن نطاق ضيق اليوم الاثنين، في الوقت الذي أضعفت فيه المخاوف المستمرة بشأن حرب تجارية بين الولايات المتحدة وبقية دول العالم تأثير توقعات بزيادة أسعار الفائدة الأميركية هذا الشهر.

وبحلول الساعة 07:51 بتوقيت غرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية دون تغيير يذكر تقريبا عند 1293.23 دولار للأونصة، بعد أن بلغ أدنى مستوى منذ 23 مايو/أيار عند 1289.12 دولار في الجلسة السابقة.



وانخفض الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم أغسطس آب 0.2 % إلى 1297.20 دولار للأونصة.



وعادة ما يُنظر إلى الذهب على أنه ملاذ آمن في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية.



وعبر وزراء مالية من أوثق الدول الحليفة للولايات المتحدة عن غضبهم بشأن رسوم فرضتها إدارة #ترمب على واردات المعادن يوم السبت، واختتموا اجتماعا استمر ثلاثة أيام بتوجيه توبيخ قاس لواشنطن ما ينذر بمواجهة حامية في قمة مجموعة السبع هذا الأسبوع في كيبيك بكندا.



وتسارع نمو الوظائف الأميركية في مايو أيار وانخفض معدل البطالة إلى 3.8% وهو أدنى مستوى في 18 عاما مما يعزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيرفع أسعار الفائدة هذا الشهر.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت #الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 16.43 دولار للأونصة.



وانخفض البلاتين 0.2 % إلى 901.40 دولار للأونصة. وفي وقت سابق من الجلسة لامس البلاتين 894.55 دولار وهو أدنى مستوياته فيما يزيد عن أسبوع.



وزاد البلاديوم 0.9 % إلى 1008.10 دولار للأونصة.