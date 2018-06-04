سوق السعودية تواصل المكسب والمؤشر يخترق 8330 نقطة

واصلت سوق #الأسهم_السعودية مكاسبها القوية للجلسة الثانية على التوالي، اليوم الاثنين، ما دفع المؤشر لاختراق مستويات جديدة للمرة الأولى منذ منتصف أغسطس 2015، قبل أن يعود ويقلص هذه المكاسب قبل الإغلاق.

هذه المكاسب تأتي مع ترقب ضم سوق السعودية لمؤشرات #مورغان_ستانلي للأسواق الناشئة، والتي ستسهم في جذب مليارات الدولارات من السيولة الأجنبية.

ووصل المؤشر الرئيسي للسوق إلى 8335 نقطة، بمكاسب 0.7%، وبتداولات بلغت قيمتها 4.5 مليار ريال.

واعتبر خالد فدا، خبير أسواق مالية، في مقابلة مع "العربية"، أن الارتفاعات القوية في #سوق_الأسهم_السعودية، تعكس قرب ترقية السوق على مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة خلال 7 جلسات مقبلة، وبعدها يدخل السوق في مرحلة الإجازة لعيد الفطر، متوقعا الإعلان عن ترقية المؤشر في أول يوم عمل بعد عيد الفطر 2018، وبالتالي بدأ المتداولون بناء المراكز في وقت مبكرة.

وكانت مورغان ستانلي قد أعلنت في تقرير لها، أن سوق السعودية باتت قريبة من الترقية، مبينة أن وزن السوق السعودي في حال ضمه إلى المؤشر العالمي للأسواق الناشئة سوف يكون عند مستويات 2.3%، وأن 32 شركة مرشحة للإدراج في مؤشر الأسواق الناشئة MSCI.

وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا اليوم نادك 6.92%، بروج للتأمين 6.16%، بدجت السعودية 4.7%، فيما ارتفع سهم المراعي 4.52%.

وقد رفعت سوق الأسهم السعودية مكاسبها منذ مطلع العام الحالي إلى 15.33%، فيما بلغت مكاسبها خلال أسبوع 4.54%.