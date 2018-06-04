نيكاي يقفز 1.37% بدعم بيانات أميركية وضعف الين

ارتفع المؤشر نيكاي للأسهم اليابانية اليوم الاثنين، إلى أعلى مستوياته في أسبوع، مقتفيا أثر مكاسب بورصة #وول_ستريت بعد صدور بيانات الوظائف الأميركية لشهر مايو التي أشارت إلى قوة الاقتصاد الأميركي، بينما عزز تراجع الين أسهم شركات التصدير اليابانية.

وصعد المؤشر نيكاي القياسي 1.37%، ليغلق عند 22475.94 نقطة، بعدما ارتفع لأعلى مستوى له منذ 28 مايو عند 21515.72 نقطة.



والمكاسب التي حققها نياكي اليوم الاثنين هي أكبر مكاسبه اليومية منذ 18 أبريل.



وأقبل المستثمرون على شراء أسهم شركات التصدير مثل شركات صناعة السيارات بعدما ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في أسبوع أمام الين عقب صدور بيانات أظهرت أن نمو الوظائف الأميركية اكتسب زخما في الشهر الماضي.



وارتفع سهم #تويوتا موتور 3.9%، و #هوندا موتور 2.39%، و #نيسان موتور 2%.



وزادت أسهم التكنولوجيا أيضا بعدما ارتفعت نظيراتها الأميركية يوم الجمعة. وصعد سهم طوكيو إلكترون لتصنيع معدات صناعة الرقائق 2.35%، بينما قفز سهم تي.دي.كيه 4.53%، وشين-إتسو كيميكال لصناعة رقائق السيليكون 2.35 %.



وقال محللون إن المستثمرين شعروا بالارتياح بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن قمة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون ستعقد في 12 يونيو كما كان مقررا لها، بعد انسحاب الولايات المتحدة منها في وقت سابق.



وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.46%، لينهي اليوم عند 1774.69 نقطة.