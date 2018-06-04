"الاستثمار الكويتية" تنفي هبوط أصول صندوقها السيادي

نفت #الهيئة_العامة_للاستثمار_الكويتية في بيان صحافي ما تم تداوله في بعض الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي أمس حول تراجع قيمة أصول #صندوق_الثروة_السيادية الذي تديره بنسبة 11.5% أو 68 مليار دولار أميركي.

وقالت إن الأرقام والبيانات التي تم تداولها هي تقديرات خارجية ومغلوطة من جهات غير مطلعة ولا تعكس الأداء الحقيقي لمحفظة أصول الهيئة العامة للاستثمار، حيث قدرت هذه الجهات إجمالي الأصول الهيئة لعام 2015 بمبلغ 592 مليار دولار أميركي ولعام 2016 بمبلغ 524 مليار دولار أميركي وعليه استنتجت هذه الجهات انخفاض الأصول بمبلغ 68 مليار دولار أميركي.

وأكدت الهيئة عدم صحة هذه الأخبار وأن الاحتياطيات هي في أفضل أحوالها منذ إنشاء الهيئة وليس هناك أي انخفاض، وتود التأكيد أنه لا يجوز ضرب #السياسة_الاقتصادية للدولة والتأثير على سمعة الصندوق السيادي عن طريق نشر معلومات غير صحيحة.

وبحسب بيان الهيئة العامة للاستثمار، فقد أوضحت أن أداءها خاضع للتدقيق من قبل الجهات الرقابية ويتم عرضه على البرلمان الكويتي سنوياً.