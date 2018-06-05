الدولار يستقر دون ذروة الـ6 أشهر

استقر #الدولار اليوم الثلاثاء، دون أعلى مستوياته في ستة أشهر الذي سجله الأسبوع الماضي، في وقت يترقب المستثمرون بيانات قد تؤكد أن الاقتصاد الأميركي يمضي صوب أداء قوي للربع المنتهي في يونيو، ومع ارتفاع عوائد السندات الذي يدعم العملة الأميركية.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية قصيرة الأجل نحو 20 نقطة أساس في أسبوع، لتدفع عوائد السندات الحكومية لأجل عامين إلى 2.50%، مقتربة للغاية من أعلى مستوى في عشر سنوات ( 2.59% ) الذي سجلته الشهر الماضي.

وفي ضوء ارتباط عوائد السندات الأميركية قصيرة الأجل بارتفاع الدولار لأعلى مستوياته منذ يناير 2017، استجاب المستثمرون بشراء العملة الأميركية في الأيام الأخيرة خاصة مقابل اليورو وعملات الأسواق الناشئة.

وارتفع مؤشر يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات المنافسة إلى 94.04. وكان ارتفع إلى 95.02 الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوياته منذ نوفمبر، وزاد أكثر من 5% منذ منتصف أبريل.

واستقر اليورو دون تغير يذكر عند 1.16930 دولار. ومنذ بلغ اليورو أدنى مستوى في عشرة أشهر عند 1.1510 دولار الأسبوع الماضي، تتعافى العملة الموحدة بعض الشيء مع شعور المستثمرين بالارتياح لتشكيل ائتلاف حكومي في إيطاليا.

وجددت بيانات قوية للتوظيف في الولايات المتحدة يوم الجمعة الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيزيد أسعار الفائدة ثلاث مرات أخرى هذا العام. وتتوقع السوق زيادتين أخريين لأسعار الفائدة حتى ديسمبر.

وقاد البيزو المكسيكي الخسائر في الأسواق الناشئة أمام الدولار اليوم، مع زيادة المخاوف من حرب تجارية. وقالت المكسيك إنها ستفرض رسوما بنسبة 20% على واردات لحم الخنزير الأميركية بعد أن فرض الرئيس الأميركي دونالد #ترمب رسوماً على واردات الصلب والألومنيوم من المكسيك.