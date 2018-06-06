اليورو يرتفع لأعلى مستوى في 10 أيام بعد تصريحات المركزي

صعد #اليورو إلى أعلى مستوى في عشرة أيام، اليوم الأربعاء، بعد أن قال مسؤولون في البنك #المركزي_الأوروبي إن من المرجح إنهاء برنامج لشراء السندات بحلول نهاية 2018، وإن التضخم يعاود الارتفاع إلى المستوى المستهدف من البنك.

وقال بيتر برات، كبير الاقتصاديين لدى البنك المركزي الأوروبي، اليوم الأربعاء، إن البنك سيناقش الأسبوع القادم ما إذا كان سيقلص مشترياته من السندات تدريجياً حين يعقد اجتماعه بشأن السياسة النقدية.

وقال رئيس البنك المركزي الألماني ينس فيدمان، إن "توقعات السوق بإنهاء شراء السندات بحلول نهاية عام 2018 تبدو أمراً مرجحاً".

ودفعت تعليقات مسؤولي المركزي الأوروبي العملة الموحدة للارتفاع 0.4% إلى أعلى مستوى في عشرة أيام عند 1.17580 دولار.

وارتفع اليورو نحو 0.8% منذ بداية الأسبوع، وربح نحو سنتين أميركيين منذ أن بلغ أدنى مستوى في عشرة أشهر عند 1.1510 دولار في 29 مايو.

وارتفع الجنيه الإسترليني إلى 1.3401 دولار، بعد أن صعد أمس الثلاثاء بفضل مسح لقطاع الخدمات البريطاني أظهر نتائج قوية، ليواصل تعافيه من أدنى مستوى في ستة أشهر عند 1.3205 دولار والذي سجله في 29 مايو.

وزاد الدولار الأسترالي بعد أن فاقت بيانات الناتج المحلي الإجمالي للبلاد توقعات السوق، ليقترب من أعلى مستوى في ستة أسابيع.

وتعرض الدولار الكندي والبيزو المكسيكي لضغوط من جديد، بعد أن قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو إن الرئيس دونالد #ترمب يدرس إجراء محادثات منفصلة مع كندا والمكسيك. وأذكى ذلك التكهنات بأن الولايات المتحدة ستنسحب من اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية #نافتا.

وانخفض الدولار الكندي لأدنى مستوى في شهرين ونصف الشهر عند 1.3068 دولار كندي مقابل الدولار الأميركي أمس الثلاثاء، بيد أنه ارتفع في آسيا اليوم الأربعاء بعد أن ذكرت وسائل إعلام أن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين حث الرئيس ترمب على إعفاء كندا من الرسوم.

وتراجع الريال البرازيلي 1.8% إلى 3.81 ريال للدولار، بعد أن أظهر استطلاع تزايد حالة الاستقطاب قبل الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في أكتوبر.