12.3 مليار دولار مبيعات الأجانب بالأسواق الناشئة في شهر

أظهرت بيانات #معهد_التمويل_الدولي أن التراجع الحاد للأسواق الناشئة الشهر الماضي شهد بيع الأجانب #سندات وأسهما بقيمة 12.3 مليار دولار.

وقال معهد التمويل الدولي إن التدفقات الخارجة انقسمت بالتساوي بين أسواق الدين والأسهم، بينما على مستوى المناطق كانت أكبر التحركات في آسيا بخروج ثمانية مليارات دولار و4.7 مليار دولار من إفريقيا والشرق الأوسط مجتمعين.



وسُجلت مبيعات في نهاية أبريل/نيسان أيضا، مما يجعل هذه ثاني أطول عملية بيع في #الأسواق_الناشئة في سجلات معهد التمويل الدولي. وكانت المدة الأطول بعد انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب في نوفمبر/تشرين الثاني من 2016.

ومازالت تدفقات المحافظ إيجابية منذ بداية العام عند نحو 46 مليار دولار، لكنها منخفضة بشكل كبير بالمقارنة مع المستوى المسجل في نفس الفترة من 2017 البالغ 134 مليار دولار.