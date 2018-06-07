إدانة وتغريم بـ70.4 ألف ريال بحق مخالفين لنظام السوق

أعلنت #هيئة_السوق_المالية_السعودية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 4/9/1439هـ الموافق 19/5/2018، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضدّ محمد بن علي بن صالح الشنيفي وماجد بن عبدالعزيز بن عبدالله بن عكرش.

وقد انتهى منطوق القرار بإدانة المذكورين بمخالفة المادة الـ49 من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، لتداولهم أسهم بنك الرياض بتاريخ 17/12/2015.

إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركة المشار إليها، وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات عليهما، وفقاً للتفصيل الآتي:



أولاً: محمد بن علي بن صالح الشنيفي

1) فرض غرامة مالية عليه قدرها (10,000) عشرة آلاف ريال.

2) إلزامه بدفع مبلغ قدره (50,400) خمسون ألفا وأربع مئة ريال إلى حساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة نتيجة هذه المخالفات.

3) منعه من التداول شراءً في أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة ثلاثة أشهر.



ثانياً: ماجد بن عبدالعزيز بن عبدالله بن عكرش

1) فرض غرامة مالية عليه قدرها (10,000) عشرة آلاف ريال.

2) منعه من التداول شراءً في أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية لحسابه أو بالوكالة عن الغير لمدة ثلاثة أشهر.



وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة، كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.