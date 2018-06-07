مونديال روسيا يدعم سهم "تويتر".. كيف ذلك؟

يعد #تويتر الشبكة المفضلة للرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، الذي استخدمها للترويج لنفسه في حملته الانتخابية عام 2016، لينتقد من خلالها وسائل الإعلام التي لا تؤيده، ويعبر عن تقديره لمؤيديه كما يروج لإنجازاته عبرها، وفي بعض الأحيان، يعلن عن سياسات جديدة في تغريدات يطلقها.

فلا شك أن حب الرئيس الأميركي لـ"تويتر"، يدعم هذه الشبكةَ بقوة، وهذا سببٌ رئيسي في اختيارها للانضمام إلى مؤشر s&p 500 لتحل محل شركة البذور والكيمياويات الزراعية الأميركية العملاقة Monsanto، التي تحظى بمتابعة واسعة في سوق الأسهم.

وأغلق سهم "تويتر" بعد هذه الأنباء أمس الأربعاء، عند 40 دولاراً، وهو أعلى مستويات له منذ عام 2015. ومن المتوقع أن تستمر هذه الارتفاعات على تويتر الأسبوع المقبل، بدعم من بطولة المونديال في موسكو.

ويتوقع المحللون أن يتم استخدام هذه الشبكة بشكل كثيف من قبل شركات الإعلانات لبيع تذاكر المونديال، كما سيتم استخدام "تويتر" للإعلان عن نتائج المباريات التي سيتابعها الملايين حول العالم. وفي هذا الإطار ستعلن قناة Fox Sports عن كل هدف على "تويتر".

من ناحية أخرى، ساهمت "تويتر" في تعزيز شعبية عدد كبير من المشاهير والرؤوساء العالميين كدونالد ترمب، الذي أصبح لديه أكثر من 50 مليون متابع، ورئيس وزراء الهند الذي يتابعه أكثر من 40 مليوناً.

وأصبحت "تويتر" أيضًا وسيطًا مهمًا للشركات للتواصل مع العملاء ونشر بعض الأخبار المهمة، مثل Twitter نفسها و Facebook و Airbnb.